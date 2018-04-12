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В столицу и обратно: в начале года большинство самарских пассажиров летали в Москву
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В столицу и обратно: в начале года большинство самарских пассажиров летали в Москву 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самарской области чаще всего пользуются внутренними перелетами по России. Такой рейтинг составили в международном аэропорту Курумоч.
— Первую строчку традиционно занимает Москва. Туда за первые три месяца этого года отправились 374344 пассажира. На втором месте — Санкт-Петербург с 37948 пассажирами. На третьей позиции неожиданно оказалось направление Самара — Дубай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток пассажиров вырос в три раза и составил 29348 человек, — рассказали в пресс-службе Курумоча.
На четвертом и пятом местах оказались Сургут и Екатеринбург — с 11472 и 11367 пассажирами соответственно.
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