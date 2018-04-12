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Когда в 2018 году будут праздновать «Цветение маральника»?
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Когда в 2018 году будут праздновать «Цветение маральника»? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Когда в этом году будет проводиться праздник «Цветение маральника» и какова цена поездки на него?
По информации начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, праздник «Цветение маральника» в этом году пройдёт, как всегда, на территории «Бирюзовой Катуни» — 29 апреля. Туда же решено перенести выставку «АлтайТур. АлтайКурорт».
В выставке примут участие представители 22 районов и городов Алтайского края, которые представят в своих экспозициях ремесленников, рекламу турбаз, гостиниц и музеев.
На праздник «Цветение Маральника» организована доставка туристов компаниями из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска, Камня-на-Оби, Павловска, Новосибирска, Новокузнецка и Томска. Средняя цена с доставкой из Барнаула, питанием и проживанием — 1200 рублей на человека.
Те, кто не сможет поехать, смогут посетить спортивные мероприятия, приуроченные к празднику. Так, 21 апреля в Первомайском районе пройдут соревнования по рафтингу и гребному слалому «Лосиные игры» на реке Лосиха в районе водозабора. В Змеиногорском районе, в селе Саввушка, пройдёт скалолазный фестиваль. А в Барнауле в этот день состоится чемпионат Алтайского края по автомногоборью «Апрельский кураж». 22 апреля в краевой столице стартует Открытый чемпионат города Барнаула по спортивному туризму.
АиФ — Алтай: последние новости
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