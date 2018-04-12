Чернобыльскую АЭС открыли для туристов

КИЕВ, 12 апреля. / ТАСС /. Чернобыльскую АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, открыли для посещения туристов.

Как сообщает пресс-служба станции, для посещения будут доступны теперь не только территория промышленной площадки ЧАЭС, на которой расположены все основные объекты, в том числе объект «Укрытие» над аварийным четвертым энергоблоком, но также и недоступные ранее внутренние помещения, в частности залы управления третьим энергоблоком.

Заявки на посещение принимаются на официальном сайте ЧАЭС. Базовый пакет стоит 2,7 тысячи гривен (около 100 долларов). В эту стоимость входят инструктаж, услуги сопровождающего лица, обед в столовой станции и индивидуальные средства защиты. При этом установлен минимальный возраст для посетителей — 18 лет. После посещения станции, как сообщается, туристы будут проходить обязательный дозиметрический контроль и им выдадут справку о полученной дозе.

В перспективе руководство станции не исключает возможности расширения как зоны пребывания на территории АЭС, так и времени поездки — до 2 — 3 дней.