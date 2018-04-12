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Чернобыльскую АЭС открыли для туристов
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Чернобыльскую АЭС открыли для туристов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Чернобыльскую АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, открыли для посещения туристов.
Как сообщает пресс-служба станции, для посещения будут доступны теперь не только территория промышленной площадки ЧАЭС, на которой расположены все основные объекты, в том числе объект «Укрытие» над аварийным четвертым энергоблоком, но также и недоступные ранее внутренние помещения, в частности залы управления третьим энергоблоком.
Заявки на посещение принимаются на официальном сайте ЧАЭС. Базовый пакет стоит 2,7 тысячи гривен (около 100 долларов). В эту стоимость входят инструктаж, услуги сопровождающего лица, обед в столовой станции и индивидуальные средства защиты. При этом установлен минимальный возраст для посетителей — 18 лет. После посещения станции, как сообщается, туристы будут проходить обязательный дозиметрический контроль и им выдадут справку о полученной дозе.
В перспективе руководство станции не исключает возможности расширения как зоны пребывания на территории АЭС, так и времени поездки — до 2 — 3 дней.
В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тысяч человек. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек. Из них около десяти процентов умерли, 165 тысяч стали инвалидами. Самоотверженная работа ликвидаторов со всего Советского Союза позволила уже к ноябрю 1986 года возвести над разрушенным четвертым энергоблоком объект «Укрытие». В ноябре 2016 года усилиями международного консорциума над ним была установлена новая защитная арка.
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