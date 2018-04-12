Как ограничить работу китайских гидов-нелегалов в Сибири

В частности, в рамках межправительственного соглашения о безвизовом обмене прибыло примерно 25 тысяч туристов. В этом году ожидаем падение потока на 18-25 процентов, так как, по прогнозам, могут подорожать туры, экскурсионное обслуживание и внутренние авиабилеты в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Санкт-Петербурга и Но у сибирских регионов появляется шанс «оттянуть» от Москвы Казани поток китайских туристов — это не та нация, которая интересуется футболом. Сейчас наши туроператоры активно работают над тем, чтобы заместить европейские направления альтернативными маршрутами на Алтай и Байкал. И вот здесь возникают проблемы. Китайский туризм — массовый. Если группа, то сорок-пятьдесят человек. При таких объемах важно соотношение «цена — качество», а туристическая инфраструктура сибирских регионов не готова к приему и обслуживанию таких потоков организованных туристов. Ведь если приезжает две группы из КНР , то это сразу сто человек. Разве что Белокурихе под силу справиться с этим.

Сейчас активно осуществляется всероссийский проект «Красный маршрут». Он проходит по знаковым объектам бывшего Советского Союза, популярным у китайских туристов. В Новосибирске в него включены Дом Ленина, Сквер героев революции, краеведческий музей, театр оперы и балета, музей СССР, театр «Красный факел» и архитектурный комплекс «Красные казармы».

Иркутские и улан-удинские турагентства фиксируют большой интерес китайцев к байкальскому направлению, но бьют тревогу в связи с экологической нагрузкой. Китайский бизнес выходит из правового поля — строит свои отели, магазины. Сейчас остро стоит вопрос ограничения работы китайских гидов.

Новосибирские представители туриндустрии тоже не могут справиться с китайским демпингом. Из КНР присылают сотрудников своих компаний, которые организуют здесь встречу групп, питание, транзит. Все это нелегально, ни о каких налогах речи не идет, не выполняются требования безопасности. И пока мы с этим ничего не можем поделать.

С июля 2018 года вступит в силу запрет на работу гидами на территории России иностранных граждан без соответствующей подготовки. Министерство культуры совместно с минобрнауки РФ разрабатывает условия сертификации и обучения гидов-переводчиков. Есть успешный опыт многих стран, когда этот бизнес отдан собственным гражданам, а не иностранцам. Туристы, приезжающие в Россию, будут получать информацию из первых уст, от носителей языка. Таким образом появится правовой механизм контроля этого направления.

Наша страна провозгласила туризм одним из стратегических направлений развития экономики, но нам еще многое предстоит сделать. Прежде всего нужно устранить пробелы в законодательстве, чтобы работать в правовом поле и конкурентной среде, создать высококлассную инфраструктуру.