«Аэрофлот» столкнулся с трудностями в получении американских виз для летного состава

Авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с трудностями в получении виз США для летного состава — пилотов и бортпроводников, связанными с невозможностью записи на собеседование, рассказал RNS источник в авиакомпании.

«Cуществует общая проблема с визами (США. — RNS) для жителей РФ , в том числе и для экипажей. Связана с невозможностью записи на собеседования», — отметил он.

В то же время источник отметил, что трудностей для обеспечения авиасообщения возникнуть не должно, так как у «Аэрофлота» имеется достаточно пилотов с действующими визами.

«У «Аэрофлота» достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами», — отметил источник.

Официальный представитель авиакомпании отказался от комментариев.