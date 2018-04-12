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«Аэрофлот» столкнулся с трудностями в получении американских виз для летного состава
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«Аэрофлот» столкнулся с трудностями в получении американских виз для летного состава 

Rambler News Service 2 часа назад
Авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с трудностями в получении виз США для летного состава — пилотов и бортпроводников, связанными с невозможностью записи на собеседование, рассказал RNS источник в авиакомпании.
«Cуществует общая проблема с визами (США. — RNS) для жителей РФ, в том числе и для экипажей. Связана с невозможностью записи на собеседования», — отметил он.
В то же время источник отметил, что трудностей для обеспечения авиасообщения возникнуть не должно, так как у «Аэрофлота» имеется достаточно пилотов с действующими визами.
«У «Аэрофлота» достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами», — отметил источник.
Официальный представитель авиакомпании отказался от комментариев.
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