Путешествие за полцены: летом самарским школьникам предоставят скидки на проезд в поезде 

С 1 июня по 31 августа юным путешественникам из Самары предоставят скидки. Билет на поезд для детей в возрасте от 10 до 17 лет будет дешевле на 50%.
— Льготы распространяются на плацкартные, общие и сидячие вагоны, а также на электропоезда дальнего следования, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. — В кассах уже появились билеты со скидками для детей.
Такая акция действует третий год подряд для популяризации внутреннего туризма среди граждан России. Также детям от 5 до 10 лет предоставляется скидка в размере 65% круглогодично. А для самых юных пассажиров, которым не исполнилось 5 лет, действует бесплатный проезд.