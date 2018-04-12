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Путешествие за полцены: летом самарским школьникам предоставят скидки на проезд в поезде
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Путешествие за полцены: летом самарским школьникам предоставят скидки на проезд в поезде 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
С 1 июня по 31 августа юным путешественникам из Самары предоставят скидки. Билет на поезд для детей в возрасте от 10 до 17 лет будет дешевле на 50%.
— Льготы распространяются на плацкартные, общие и сидячие вагоны, а также на электропоезда дальнего следования, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. — В кассах уже появились билеты со скидками для детей.
Такая акция действует третий год подряд для популяризации внутреннего туризма среди граждан России. Также детям от 5 до 10 лет предоставляется скидка в размере 65% круглогодично. А для самых юных пассажиров, которым не исполнилось 5 лет, действует бесплатный проезд.
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