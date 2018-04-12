Где найти профессионалов для сельского туризма в Сибири

В некоторых европейских странах он занимает от 35 до 75 процентов общего объема туруслуг. Многие сорта местных сыров, оливкового масла и других продуктов получили широкое признание именно благодаря сельскому туризму.

А у нас его тяжело развивать еще и потому, что село переживает трудные времена. Места размещения, за редким исключением, очень скромные. На весь Солонешенский район Алтайского края , где уйма привлекательных туробъектов (чего стоит только знаменитая на весь мир Денисова пещера), есть только одно по-настоящему достойное место отдыха — усадьба «Андреевское».

Конечно, нужно серьезно вкладывать в строительство инфраструктуры, дорог, но главное — это профессиональное образование людей, пытающихся поднимать сельский туризм. Они многого не знают. Их нужно учить — и у себя, и за рубежом, где все уже отработано.

Еще одна проблема — нехватка экскурсоводов, грамотных специалистов, которые могли бы квалифицированно провести экскурсии.

Со стороны государства пока не видно системного подхода к развитию отрасли. Есть концепция, ставятся амбициозные задачи (увеличить объем годового оборота средств в сельском туризме с нынешних семи миллиардов рублей до пятидесяти миллиардов к 2030 году), но механизм их решения не прописан, законодательная база хромает. Если государство будет развивать сельский туризм, то село получит еще одну опору для возрождения.