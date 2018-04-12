Где найти профессионалов для сельского туризма в Сибири 

В некоторых европейских странах он занимает от 35 до 75 процентов общего объема туруслуг. Многие сорта местных сыров, оливкового масла и других продуктов получили широкое признание именно благодаря сельскому туризму.
А у нас его тяжело развивать еще и потому, что село переживает трудные времена. Места размещения, за редким исключением, очень скромные. На весь Солонешенский район Алтайского края, где уйма привлекательных туробъектов (чего стоит только знаменитая на весь мир Денисова пещера), есть только одно по-настоящему достойное место отдыха — усадьба «Андреевское».
Конечно, нужно серьезно вкладывать в строительство инфраструктуры, дорог, но главное — это профессиональное образование людей, пытающихся поднимать сельский туризм. Они многого не знают. Их нужно учить — и у себя, и за рубежом, где все уже отработано.
Еще одна проблема — нехватка экскурсоводов, грамотных специалистов, которые могли бы квалифицированно провести экскурсии.
Со стороны государства пока не видно системного подхода к развитию отрасли. Есть концепция, ставятся амбициозные задачи (увеличить объем годового оборота средств в сельском туризме с нынешних семи миллиардов рублей до пятидесяти миллиардов к 2030 году), но механизм их решения не прописан, законодательная база хромает. Если государство будет развивать сельский туризм, то село получит еще одну опору для возрождения.