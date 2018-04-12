Гости Москвы смогут воспользоваться аэроэкспрессом за 425 руб. и 250 руб. по новым тарифам 

Гости столицы смогут сэкономить при поездке на поездах «Аэроэкспресса», воспользовавшись новыми тарифами, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания «Аэроэкспресс» запускает специальные тарифы для гостей столицы из всех регионов России. Тарифы «Федеральный» и «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитаны на проезд от аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково до центра Москвы и обратно по выгодной цене. Предложение особенно актуально для тех, кто находится проездом в столице», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость билета для пассажира по тарифу «Федеральный» составит 425 руб. в одну сторону, что на 15% ниже стоимости покупки стандартного билета в кассе или билетопечатающем автомате. Тариф «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитан на проезд группы до трех человек. Поездка в одну сторону для каждого пассажира обойдется в 250 руб. Билеты по новым тарифам дают право на проезд по маршруту «аэропорт — город — аэропорт». Воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней с момента первого прохода через турникет в аэропорту.
Приобрести билеты по специальным тарифам можно в аэропортах Москвы у представителей компании «Аэроэкспресс» в зонах выдачи багажа с 12 апреля 2018 г.
По словам исполнительного директора «Аэроэкспресс» Валерия Федорова, большая часть пассажиров московского авиаузла приходится на внутренние рейсы — более 50% по итогам 2017 г. «Кто-то приезжает на экскурсию в Москву, кто-то — в командировку, для кого-то — это пересадочный пункт большого путешествия. Объединяет их одно — через небольшой промежуток времени эти пассажиры будут возвращаться домой. Специально для них мы разработали тарифы, которые включают в себя проезд по двум направлениям: из аэропорта и обратно. Они более выгодные, а возможность купить билет у мобильных кассиров позволяет сэкономить время», — заключил В. Федоров.