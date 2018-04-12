Гости Москвы смогут воспользоваться аэроэкспрессом за 425 руб. и 250 руб. по новым тарифам

Гости столицы смогут сэкономить при поездке на поездах «Аэроэкспресса», воспользовавшись новыми тарифами, сообщили в пресс-службе компании.

Домодедово и «Компания «Аэроэкспресс» запускает специальные тарифы для гостей столицы из всех регионов России . Тарифы «Федеральный» и «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитаны на проезд от аэропортов Шереметьево Внуково до центра Москвы и обратно по выгодной цене. Предложение особенно актуально для тех, кто находится проездом в столице», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость билета для пассажира по тарифу «Федеральный» составит 425 руб. в одну сторону, что на 15% ниже стоимости покупки стандартного билета в кассе или билетопечатающем автомате. Тариф «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитан на проезд группы до трех человек. Поездка в одну сторону для каждого пассажира обойдется в 250 руб. Билеты по новым тарифам дают право на проезд по маршруту «аэропорт — город — аэропорт». Воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней с момента первого прохода через турникет в аэропорту.

Приобрести билеты по специальным тарифам можно в аэропортах Москвы у представителей компании «Аэроэкспресс» в зонах выдачи багажа с 12 апреля 2018 г.