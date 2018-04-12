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«Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года»
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«Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
10 апреля состоялась церемония награждения 21-ой национальной отраслевой премии «Крылья России» по итогам 2017 года! «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года», став дипломантом в двух номинациях: «Внутренние авиаперевозки в группе I (объем перевозок свыше 3,0 млн пассажиров) и „Международные регулярные перевозки“. Успехи авиаперевозчика оценивал совет, состоящий из экспертов и представителей авиационной отрасли, общественных организаций.
Напомним, национальная отраслевая премия „Крылья России“ учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием „Авиатранспортное обозрение“ и уже много лет является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации страны. С момента основания премии „Уральские авиалинии“ не раз были в числе победителей в разных номинациях. В этом году на соискание премии были выдвинуты более 100 авиапредприятий, включая авиакомпании и аэропорты.
Справка:
Авиакомпания „Уральские авиалинии“ — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года „Уральские авиалинии“ перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).
Авиакомпания „Уральские авиалинии“ многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия „Крылья России“, „SafetyLeaders Awards“, „Лучшие социальные проекты России“, »National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 44 авиалайнера (24 А320, 13 А321 и 7 А319).
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