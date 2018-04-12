«Уральские авиалинии» получили титул «Авиакомпания года»

"Уральские авиалинии" удостоены звания «Авиакомпания года» в рамках XXI национальной отраслевой премии «Крылья России» по итогам 2017 года. Совет из экспертов и представителей отрасли, а также общественных организаций отметил перевозчика дипломами в номинациях «Внутренние авиаперевозки в группе I (объем перевозок свыше 4 миллионов пассажиров)» и «Международные регулярные перевозки».

Церемония награждения прошла 10 апреля 2018 года в Москве , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании

Национальная отраслевая премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение». На протяжении многих лет она является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации.

С момента основания премии «Уральские авиалинии» не раз становились победителями в разных номинациях. В этом году на соискание наград были выдвинуты более 100 авиапредприятий, включая авиакомпании и аэропорты.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. Более чем на 200 направлениях работают 44 лайнера Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).