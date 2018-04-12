Новый рейтинг: Лахденпохья популярнее Суздаля

Город в Приладожье вошел в топ-3 малых городов для путешествий с детьми.

«Майские» праздники в этом году продлятся четыре дня: с 29 апреля по 2 мая, также один праздничный день будет в середине рабочей недели — 9 мая.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие малые города России чаще всего путешествуют c детьми на майские праздники.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и домов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.