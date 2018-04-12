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В Сургуте пассажир московского рейса поплатился за наглость
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В Сургуте пассажир московского рейса поплатился за наглость 

Уральский меридиан 41 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Когда слова бессильны на помощь приходят правоохранители. В аэропорту города Сургута транспортные полицейские проучили бессовестного пассажира.
11 апреля 2018 года ранним утром в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту сообщили о пассажире самолёта «Москва (Внуково) — Сургут», который весь полёт курил в туалете. После приземления дежурные полицейские задержали 44-летнего иностранца и составили протокол об административном правонарушении.
С 2013 года в России действует закон о запрете курения в общественных местах. Салон самолёта и вагон поезда так же попадает в список запрещённых мест. Сейчас за курение в самолёте нарушитель может заплатить от 500 до 1,5 тыс. рублей.
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