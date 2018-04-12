Почему слетать из Москвы в Пекин дешевле, чем в Улан-Удэ

Из мировой практики известно, что именно благодаря туризму появляются новые рабочие места. При успешном функционировании он помогает поддерживать высокий уровень жизни населения. В регионах с развивающейся туристической сферой появляется необходимость в высококвалифицированном персонале, а это, в свою очередь, способствует повышению качества образования. В таких регионах не обойтись без современной медицины и активного внедрения информационных технологий. Невозможно отрицать положительный вклад туризма в развитие и сохранение культурного потенциала. Немалое значение имеют также вопросы добрососедских отношений между странами и экологической безопасности.

За последние несколько лет в России широкое распространение получил внутренний туризм. По данным Ростуризма, в 2017 году был достигнут рекордный показатель — 81 миллион человек. Яркий пример — Алтайский край , где с 2014-го турпоток увеличился на 29,6 процента, а по популярности у иностранцев он в прошлом году вошел в тридцатку регионов страны.

При этом Сибирь в целом имеет большой потенциал для развития туризма. В 2016-м по версии журнала Travel+Leisure Сибирский федеральный округ вошел в рейтинг пятидесяти «наиболее интересных мест для туризма», а маршрут по Транссибирской магистрали — в число двадцати «наиболее интересных путешествий» по версии британского издания The Telegraph.

Туристическая инфраструктура Сибири сегодня представлена объектами отдыха, размещения и оздоровления. В их число входят санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и учреждения для отдыха детей. В сибирских регионах есть и горнолыжные комплексы, и рекреационные центры — к числу самых известных таких туристических достопримечательностей можно отнести курортный город Белокуриха в Алтайском крае, озеро Байкал и кузбасский поселок Шерегеш.

Однако реализация туристического потенциала Сибири зависит от дальнейшего развития инфраструктуры, прежде всего транспортной. Сегодня из-за загруженности она не позволяет развивать пассажирские перевозки. Объем грузов, перевозимых на один километр автодорог с твердым покрытием, в СФО на четырнадцать процентов больше, чем в Центральном федеральном округе, и на 35 больше, чем в Приволжском.

Хабаровск. Качество автодорог в регионах Сибири оставляет желать лучшего, а авиаперевозки остаются малодоступными. Например, перелет «туда-обратно» из Москвы Улан-Удэ будет стоить в полтора раза дороже, чем в Пекин, и даже в более удаленный, чем столица Бурятии

Говоря о транспортной инфраструктуре, мы забываем о речных путях. А ведь это способствовало бы развитию круизного туризма в Сибири.