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Стали чаще летать внутри страны и за рубеж: в Платове подвели итоги работы за первый квартал этого года
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Стали чаще летать внутри страны и за рубеж: в Платове подвели итоги работы за первый квартал этого года 

161.ru 29 минут назад
Фото: 161.ru
Через южный хаб с января по март этого года прошли 642,5 тысячи пассажиров. Из них 533,2 тысячи человек летали внутри страны. Это на 15,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Самый значительный рост пассажиров зафиксировали на таких направлениях, как Сочи, Екатеринбург, Самара, Махачкала, Симферополь, Стамбул и Тбилиси.
— Прирост пассажирского трафика на 18,6% отмечен на международных маршрутах: ими воспользовались 109,3 тысячи человек, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
— Вопреки пессимистичным прогнозам, которыми сопровождалось открытие нового ростовского аэропорта, Платов демонстрирует уверенный рост всех производственных показателей, — отметил исполнительный директор аэропорта Сергей Краснов.
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