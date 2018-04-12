Стали чаще летать внутри страны и за рубеж: в Платове подвели итоги работы за первый квартал этого года

Через южный хаб с января по март этого года прошли 642,5 тысячи пассажиров. Из них 533,2 тысячи человек летали внутри страны. Это на 15,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Екатеринбург, Самара, Махачкала, Симферополь, Стамбул и Тбилиси. Самый значительный рост пассажиров зафиксировали на таких направлениях, как Сочи

— Прирост пассажирского трафика на 18,6% отмечен на международных маршрутах: ими воспользовались 109,3 тысячи человек, — рассказали в пресс-службе аэропорта.