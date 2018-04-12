Популярный автобус №56 меняет свой маршрут

Костроме организуют пробные рейсы по маршруту №56 «ВР „Солнечный“ — завод „Красная Маевка“ до остановки „Сады Майские“, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом попросили костромичи, которые говорят, что уже начался дачный сезон.

По информации пресс-службы городской администрации, пробные рейсы запланированы на 14 и 15 апреля.

Отправление от остановки „ВР „Солнечный“ до Садов „Майские“: 7:18, 9:06, 10:09, 14:48, 19:18, от Садов „Майские“ до „ВР „Солнечный“: 8:18, 10:06, 11:09, 15:48, 20:18.

После проведения этих рейсов будет принято решение об изменении расписания движения по маршруту №56 по будням и выходным.

Новое расписание начнет действовать с 21 апреля всю весну и лето.