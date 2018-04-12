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Чем удивит туристов «Золотое кольцо Сибири»
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Чем удивит туристов «Золотое кольцо Сибири» 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Экономика путешествийСпециалисты уже начали формировать маршрут, способный решить такую задачу, вобрав все самое увлекательное. А прежде — изучили общественное мнение. — Мы провели опрос среди потенциальных туристов, и более девяноста процентов респондентов отметили, что хотели бы побывать в Сибири, — сообщила корреспонденту «РГ» исполнительный директор томского отделения РГО Юлия Калюжная. — Выяснилось также, что оптимальная продолжительность туров должна составлять пять-двенадцать дней. Планируем включить в смету проезд, проживание в гостинице, сопровождение гидов, посещение достопримечательностей. Но сколько будут стоить путевки, говорить пока рано. На первых порах в «Золотое кольцо Сибири» войдут маршруты, не требующие серьезных финансовых вложений. По словам эксперта, реализовывать проект будут местные операторы. Главная задача — решить вопрос транспортной логистики. Комфортное перемещение гостей по туристическому кольцу — одна из составляющих успеха, поэтому омичи, например, включили в «золотой» маршрут уже опробованные направления. — Мы предлагаем нанести на карту сибирского путешествия Омск, который преобразился к своему 300-летию, — отреставрированы исторические памятники. Музей-заповедник «Старина Сибирская» в поселке Большеречье с единственным в мире сельским зоопарком. Возрожденный Ачаирский монастырь, на территории которого в 1930-е годы находилась колония ГУЛАГа. И, разумеется, знаменитые «Пять озер», вода которых, согласно легендам, исцеляет от всех болезней, — сообщила корреспонденту «РГ» заместитель министра культуры Омской области Анна Статва. — А поскольку проект открыт, со временем будем дополнять его другими достопримечательностями. Увидеть «пуп земли»Центры притяжения, о которых идет речь, туристам уже известны. К ним ведут относительно ровные дороги, есть, где переночевать, пообедать, развлечься. А сами маршруты сложились исторически. Например, в таинственную деревню Окунево, где по преданиям находится «пуп земли», туристы едва ли не сами протоптали путь. Предприниматели начали создавать необходимую инфраструктуру уже на волне спроса. С деревушкой, которая через два года отметит трехсотлетие, связано множество преданий. Неподалеку от Окунево расположены чудесные «Пять озер». Четыре — Данилово, Ленево, Щучье и Урманное — общеизвестны. А вот пятое — Потаенное — подпускает к себе далеко не каждого. — Старожилы знают, где находится таинственный водоем, — улыбается местный экскурсовод Иван Порфирьев. — Говорят, это озеро имеет форму правильного круга и очень мелкое. Иногда оно появляется, и увидеть его — большая удача. А еще неподалеку от Окунево когда-то был город с храмом, в котором хранился ниспосланный Космосом кристалл Мудрости. Людей тайны всегда привлекали, поэтому с наступлением весны они едут сюда со всего мира — а вдруг да найдется кристалл. Летом, когда здесь проходит этнический фестиваль «Солнцеворот», яблоку негде упасть. Туристы устремляются в Окунево за «серебряной» водой и старинными языческими традициями. На широких полянах у реликтового леса загораются большие костры. Девушки с парнями, как в старину, прыгают через пляшущий огонь. И, если он не задел платье и не обжог ногу, значит, жизнь будет долгая да счастливая. Эх, дорогиВ регионе немало других маршрутов, которые в силу разных, в том числе экономических, причин пока остаются в тени. Например, в Больших Уках туристам предлагают историческую экзотику. Надевая робы каторжан и кандалы, они, как когда-то декабристы, идут по знаменитому Московско-Сибирскому тракту. Прямо у обочины дороги совершают короткий привал. Слушают рассказы проводников. Запивают квасом черные сухари. Казалось бы, на столь интересный маршрут могут клюнуть и заморские туристы. Если бы не одно «но». — Западным любителям экстремальных путешествий крайне важно, чтобы они могли комфорт-но добраться до пункта назначения и вернуться назад. Остановиться, пусть в экзотичной, но хорошей гостинице, с качественным сервисом и всеми удобствами, — делится мнением канадский турист Дмитрий Ходько.
Пока же, особенно в период распутицы, тракт мало отличается от своего исторического предшественника. Так что без дополнительных вложений каторжный путь вряд ли станет туристической Меккой. Отсутствием нормального подъездного пути страдает и еще одно уникальное место — Генераловка в Одесском районе. Первое впечатление: ты попал в станицу, описанную Михаилом Шолоховым. Дома, одежда, традиции — все, как в старину. Даже волосы у местных казачек уложены точь-в-точь как у Аксиньи. А штаны с лампасами носят даже ребятишки. Здесь всего за один день туристам предлагают стать не только дорогим гостем, но и пасечником, гончаром, псарем. Помахать шашкой, погарцевать на лошади. Казаки до сих пор всем этим владеют в совершенстве. У своей усадьбы туристов лично встречает атаман Григорий Остапченко. — У наших предков было большое хозяйство, все делали сами, следили за здоровьем. Мы этим правилам тоже следуем. Например, такой бани, как у нас, пожалуй, нигде в России нет, — я у многих казаков спрашивал. Утрачена традиция. А мы сохранили, — с гордостью рассказывает Остапченко. — Используем уникальный, но всеми забытый лечебный настой, по рецепту 600-летней давности. Казачья баня выглядит просторной. Большая печь. В парилке — окно с форточкой, «чтобы дышать». В предбаннике — ванна из векового тополя, куда наливают чудодейственный отвар. Атаман показывает, как готовят веники. Каждому полагается два: одним — париться, через другой — дышать. — Десяток таких процедур — и старушка выходит молодушкой, — улыбается в усы атаман. Программа, которую предлагают станичники, очень увлекательна — с песнями, фотографированием в национальных костюмах, широким столом и казачьей свадьбой. Но чтобы сюда устремились туристы, проекту нужно хорошее продвижение, инфраструктура, финансовая поддержка. Туристы, приезжающие в Омскую область, могут также «отслужить» день в сибирском Ширванском полку — герое Бородинского сражения. Стать участниками археологической экспедиции, сплава по сибирским рекам, пройти по следам хана Кучума. Однако и об этих проектах тоже пока мало кто знает. — Поэтому продвижение местных возможностей мы считаем задачей номер один, — говорит Анна Статва. — Чтобы ее решить, открыли первый туристический информационный центр с филиалами в районах. Приступили к формированию туристического кластера. «Золотое кольцо Сибири» — еще одна хорошая возможность для развития отрасли. Авторы проекта обещают, что уже в конце года одноименный интернет-портал заработает сразу на трех языках — русском, английском и китайском. И продвинет туристические возможности СФО, в том числе и за рубежом. Между темОмск вошел в туристический «Императорский маршрут», который объединяет регионы, связанные с местами пребывания царской семьи. Проект, реализуемый Министерством культуры РФ, объединит разветвленную сеть туристический направлений. Маршрут откроют в июле 2018 года — к столетию гибели Николая II и его семьи.
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