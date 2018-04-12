Авиакомпания «Ямал» бесплатно будет возить героев

С 1 по 13 мая на всех регулярных внутренних рейсах АТК «Ямал» установлена скидка 100% от примененного тарифа для нескольких категорий пассажиров. Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, приравненные к ним.

Скидка предоставляется также одному сопровождающему при совместном следовании с этой категорией пассажиров.

Для оформления авиабилетов ветераны, участники, инвалиды ВОВ должны иметь при себе документы, подтверждающие право оформления льготной перевозки. Оформить такие билеты можно в период с 12 апреля по 13 мая 2018 года.