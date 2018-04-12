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Авиакомпания «Ямал» бесплатно будет возить героев
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Авиакомпания «Ямал» бесплатно будет возить героев 

ИА Север-Пресс 49 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
С 1 по 13 мая на всех регулярных внутренних рейсах АТК «Ямал» установлена скидка 100% от примененного тарифа для нескольких категорий пассажиров. Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лица, приравненные к ним.
Скидка предоставляется также одному сопровождающему при совместном следовании с этой категорией пассажиров.
Для оформления авиабилетов ветераны, участники, инвалиды ВОВ должны иметь при себе документы, подтверждающие право оформления льготной перевозки. Оформить такие билеты можно в период с 12 апреля по 13 мая 2018 года.
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