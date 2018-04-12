Дешёвые полёты между Новосибирском и Томском начнутся в июне

Аэропорт Томска рассказал, когда начнутся субсидированные полёты между Томском и Новосибирском

«С 3 июня 2018 года S7 Airlines приступит к выполнению регулярных рейсов Томск — Новосибирск — Томск. Рейсы будут выполняться на современных лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в просторном и комфортном салоне экономического класса», — говорится в сообщении аэропорта.

Это направление поддерживают субсидии из федерального бюджета.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям по следующему расписанию:

вылет из Новосибирска в 11:55, прибытие в Томск в 12:55;

вылет из Томска в 13:35, прибытие в Новосибирск в 14:25.

Сейчас по информации на сайте авиакомпании, стоимость полёта из Новосибирска с вылетом 3 июня и возвращением 10 июня начинается от 2386 рублей со сборами.

По данным сайта автовокзала, воскресный автобусный рейс из Новосибирска в Томск стоит от 772 рублей в одну сторону. А на сайте РЖД билет до Томска на 3 июня начинается от 586 рублей.

О том, куда ещё можно будет улететь летом из Новосибирска, читайте здесь.