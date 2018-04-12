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Зарубежных туристов предупредили о «необычных» законах РФ
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Британский таблоид предупредил туристов о «необычных» российских законах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
В России существует множество "необычных" правил и законов, нарушение которых может привести к задержанию, аресту или депортации. Об этом предупредил британских туристов в преддверии чемпионата мира по футболу в России таблоид Daily Express.
В частности, как утверждает издание, в России иностранцы должны всегда иметь при себе оригиналы паспортов и предъявлять их по требованию представителей властей. В противном случае отдыхающие будут вынуждены выплатить крупный штраф, пишет издание. Кроме того, желание постоянно фотографировать все подряд может стать источником неприятностей — даже если в кадре окажутся не только военные объекты, но и здания вокзалов и аэропортов. Нарушителям грозит задержание или арест, предупреждают авторы статьи.
Кроме того, если британские туристы решат путешествовать по России на машине, то должны убедиться, что их номера не покрыты грязью или пылью. Иначе полицейские могут остановить водителя и выписать штраф.
Издание отмечает, что "странные законы и обычаи", о которых иностранцы могут не подозревать, существуют во многих странах. К примеру, в Таиланде запрещается наступать на национальную валюту, потому что это считается оскорблением короля.
Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.
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