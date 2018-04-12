Ещё
Вырос рейтинг туристической привлекательности Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вырос рейтинг туристической привлекательности Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 8 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Рейтинг туристической привлекательности — это комплекс параметров. Например, учитывается важность отрасли для экономики региона, доходность этой сферы. Эксперты оценивают гостиничную инфраструктуру. А еще важно, чтобы территорией интересовались иностранцы. И в этом Новосибирская область преуспела. Объем оказанных туристам услуг вырос почти на полтора миллиарда рублей.
Среди гостей теперь в два раза больше иностранцев, доминируют китайцы, но и приносят проблемы. Гости из Поднебесной отвергают российских гидов, слушая своих, которые весьма вольно трактуют нашу историю и политику.
«В очень демократичной стране Турции всегда есть русскоговорящий гид из граждан РФ, а рядом с ним турок, который ничего не говорит нам как туристам, но он обязательно есть. Это госполитика. И такую систему надо ввести в России. Мы, например, даже специально взяли на работу выпускницу лингвистического факультета, она прекрасно знает китайский. И когда мы встречаемся с китайскими делегациями, наш сотрудник специально слушает, что они говорят», — рассказала врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Россия возобновила авиасообщение с Египтом спустя 2,5 года И туризмом богатеть Ошибаться пилотам S7 запретила прокуратура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля47
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус341
«РФ понесет от американцев большой ущерб»535
США рассказали о возможности удара по военным РФ94
В США передумали вводить санкций против России21
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение