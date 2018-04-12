Дачи, киты и «Ан-26» привлекают японских туристов в Хабаровский край

Хабаровске состолась конференции туроператоров Хабаровского края Японии . Одной из главных целей стала демонстрация туристического потенциала региона и продвижение местного турпродукта на рынке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Организатор мероприятия — Управление по туризму Министерства культуры края — предоставило гостям возможность увидеть костюмированное обрядовое шоу, славянские хороводы, услышать народные песни, а также продегустировать дальневосточные чаи, а главное — презентовать возможности дальневосточных туристических компаний и наладить деловое общение участников.

Вся соль в менталитете

Заместитель начальника Управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края Виктории Хан отметила положительные тенденции в этой сфере.

— Ранее значимой проблемой было отсутствие в штате японских компаний специалистов, владеющих русским языком. Это значительно усложняло взаимопонимание и рабочий процесс. Сейчас русскоговорящие сотрудники появились в большинстве туристических компаний Японии, что является подтверждением того, что наши соседи нацелены на развитие отношений и продуктивную деятельность, — сказала Виктория Хан.

Российские туркомпании со своей стороны также учатся создвать турпродукт с учетом менталитета и интересов японских туристов.

— По опыту могу сказать, что японцами востребованы сельскохозяйственные туры, подразумевающие посещение и работу на дачах и подворьях россиян. Они с удовольствием изучают и осваивают земледелие. В таких турах акцент уделяется на потребности туристов приблизиться к природе, увидеть ее просторы. Особо популярен этнотуризм в рамках которого гости посещают национальные поселения, знакомятся с элементами культуры, обычаями коренных малочисленных народностей, — подвела итоги Виктория Хан.

Труднодоступные сокровища

На конференции презентовали свои маршруты представители десяти дальневосточных туристических компаний. Один из них — генеральный директор «Дальневосточного центра активного отдыха и путешествий» Бахт Мавланов.

Он подчеркнул значимость события и рассказал, чем планирует привлекать и удивлять японских туристов.

— Главное наше направление — труднодоступные места Хабаровского края, такие, как Шантарский архипелаг. Заинтересовывать будем уникальными гастрономическими изысками — крабами, рыбой, икрой, дальневосточными чаями, блюдами коренных малочисленных народов Севера. Эти блюда туристы смогут приготовить сами, причем освоить все стадии процесса — от рыбалки, охоты и заканчивая подачей блюда на стол. Многие наши маршруты не имеют аналогов. Мало какая компания в мире представляет возможность наблюдать за гренландскими китами, — рассказывает Бахт Мавланов.

Дальневосточный туризм: взгляд изнутри

Главной положительной стороной мероприятия исполняющий обязанности Генерального консула Японии в городе Хабаровске Кадокура Тосиакиможно считает возможность получить обратную связь, определить перспективные направления для взаимодействия и пути развития отношений. Дипломат подчеркнул, что с каждым годом растёт количество русских туристов, выезжающих в Японию, в связи с этим требуется сосредоточить усилия на работе по увеличению туристического потока в обратном направлении.

— Я выделю три основных элемента, по моему мнению, раскрывающие возможности привлечения в Хабаровский край японских туристов. Первый — наличие ценных архитектурных объектов, история которых тесно связана с Японией. Так, на главной улице Хабаровска сохранилось здание доходного дома Ичидзи Такеучи, также уцелели строения, в которых располагалось японское консульство и штаб японской армии времен Гражданской войны на Дальнем Востоке, — отметил Кадокура Тосиаки.

По мнению Генерального консула, второй элемент заключается в многообразии видов транспорта, которые может использовать турист для путешествия. Особый интерес у японцев, как ни странно, вызывает советский военно-транспортный самолёт «Ан-26», на котором можно добраться до Охотска.

— В Японии такого не встретишь, — сказал Кадокура Тосиаки.

Третьим положительным элементом консул выделил гастрономический туризм, объяснив это тем, что в ресторанах Хабаровска можно попробовать не только традиционную русскую кухню, но и необычные специфические продукты, которых нет в других регионах России , например, оленину. Животных выращивают в северных районах края. Также привлекательна для туристов кухня представителей бывших советских республик: украинский борщ, узбекский шашлык, плов.

Японская делегация пробудет в Хабаровске до 15 апреля. За это время гости посетят наиболее привлекательные объекты туристического показа, такие как памятник культурного наследия «Петроглифы Сикачи-Аляна», музей истории Амурского моста, Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие.