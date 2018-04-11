Ещё
За январь-март 2018 года аэропорты Грузии приняли около 840 тыс. пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За январь-март 2018 года аэропорты Грузии приняли около 840 тыс. пассажиров 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Тбилиси, 11 апреля /Синьхуа/ — В январе-марте 2018 года аэропорты Грузии приняли более 839,6 тыс. пассажиров, что на 36 проц больше аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщило сегодня Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии.
За этот период, в частности, Тбилисский аэропорт обслужил порядка 724 тыс. пассажиров, что на 37 проц больше января-марта 2017 года.
В 2017 году аэропорты Грузии приняли свыше 4 млн пассажиров, что на 43,4 проц больше аналогичного периода предыдущего года. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Прекрасные пейзажи древнего городка Муду в западной части Сучжоу Золотой океан цветущего рапса в Шахэ "Паводок цветущих персиков" на водопаде Хукоу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев потребовал от Москвы уступок по газу100
Взлетевшая нефть воскресила рубль28
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»45
Мэй готова ударить по Сирии150
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ304
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение