За январь-март 2018 года аэропорты Грузии приняли около 840 тыс. пассажиров

Тбилиси , 11 апреля / Синьхуа / — В январе-марте 2018 года аэропорты Грузии приняли более 839,6 тыс. пассажиров, что на 36 проц больше аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщило сегодня Агентство гражданской авиации министерства экономики Грузии.

За этот период, в частности, Тбилисский аэропорт обслужил порядка 724 тыс. пассажиров, что на 37 проц больше января-марта 2017 года.

В 2017 году аэропорты Грузии приняли свыше 4 млн пассажиров, что на 43,4 проц больше аналогичного периода предыдущего года. —0—