Китайские бизнесмены заинтересовались Оленегорском

Во время встречи был определено, что одним из направлений развития города станет туризм, в том числе промышленный. Развивать эту сферу здесь собираются китайцы, которые уже давно заинтересованы в сотрудничестве с Заполярьем.

«В рамках встречи были озвучены предложения представителя предпринимательского сообщества Китая , планирующего организацию туров в Оленегорск, в котором были отражены преимущества муниципалитета для привлечения туристов, а также отмечены «слабые» стороны, развитие которых необходимо предусмотреть в стратегических планах развития территории», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Последние несколько лет Мурманская область привлекае все больше внимания со стороны китайских туристов. Раньше они интересовались в основном арктическими круизами к Северному полюсу, но сейчас популярность набирают Кировск, Териберка и Ловозеро.