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Китайские бизнесмены заинтересовались Оленегорском
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Китайские бизнесмены заинтересовались Оленегорском 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Китайские предприниматели хотят организовать туристические поездки в Оленегорск в Мурманской области. Об этом стало известно в ходе обсуждения корректировки стратегии социально-экономического развития региона, говорится на сайте областного министерства экономического развития.
Во время встречи был определено, что одним из направлений развития города станет туризм, в том числе промышленный. Развивать эту сферу здесь собираются китайцы, которые уже давно заинтересованы в сотрудничестве с Заполярьем.
«В рамках встречи были озвучены предложения представителя предпринимательского сообщества Китая, планирующего организацию туров в Оленегорск, в котором были отражены преимущества муниципалитета для привлечения туристов, а также отмечены «слабые» стороны, развитие которых необходимо предусмотреть в стратегических планах развития территории», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Последние несколько лет Мурманская область привлекае все больше внимания со стороны китайских туристов. Раньше они интересовались в основном арктическими круизами к Северному полюсу, но сейчас популярность набирают Кировск, Териберка и Ловозеро.
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