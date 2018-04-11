Путешественники назвали компанию Vietnam Airlines одним из лучших перевозчиков в Азии

Национальный авиаперевозчик смог уже реально убедиться в том, что улучшение обслуживания пассажиров приводит к рекордному росту прибыли

Американский туристический онлайн-сервис TripAdvisor назвал национального авиаперевозчика, компанию Vietnam Airlines, одной из лучших авиакомпаний в Азии.

В общей сложности оценивалось 11 лучших и крупнейших авиакомпаний в регионе, и по итогам присуждалась награда Traveler’s Choice Awards 2018, которая объединяет рейтинги среди туристов за предыдущий год обслуживания пассажиров авиаперевозчиком. Среди прочих показателей учитываются чистота салона, питание и напитки, комфортабельность посадочного места, соотношение цены и качества, удобство регистрации и посадки на борт, а также развлекательные программы в полете.

«Полет был спокойным, капитан информировал нас на протяжении всего маршрута. Качество питания было выше среднего», — написал отзыв один из путешественников на портале TripAdvisor.

Основанная в 1956 году кампания Vietnam Airlines владеет парком из 93 самолетов, включая новый топовый самолет Boeing 787-9 Dreamliner и дальнемагистральный самолетом Airbus 350-900.

В четвертом квартале 2017 года компания сообщила о прибыли в размере 313 млрд VND (13,7 млн USD), а её общий оборот составляет 21,3 трлн VND (934,7 млн USD), что на 26,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Помимо премии сайта TripAdvisor, Vietnam Airlines часто удостаивалась и других международных наград в области авиаперевозок и туризма.

Не далее как в прошлом году World Travel Awards, которую часто называют «Оскаром в сфере туризма», назвала ее ведущей авиакомпанией в мире по культуре обслуживания пассажиров в эконом и бизнес-классе.

Британская компания эксперт по авиауслугам Skytrax также присвоили этому перевозчику 4-х звездочный рейтинг уже во второй раз подряд.

Singapore Airlines были признаны лучшей крупной авиакомпанией в Азии, а в Индии лучшей региональной авиакомпанией названа Vistara, а лучшим лоукостером компания IndiGo.

Кроме того, компания Singapore Airlines нии была названа лучшим авиаперевозчиком в мире, за ней следуют ним следуют Air New Zealand и Emirates

Источник: vnexpress.net