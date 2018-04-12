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Регионы «тюменской матрешки» будут развивать медицинский туризм
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Регионы «тюменской матрешки» будут развивать медицинский туризм 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: ГТРК "Ямал"
Наиболее перспективным направлением сотрудничества области и автономных округов, по мнению депутатов, является медицинский туризм.
«В последние годы значительно увеличилось количество приезжающих в Тюменскую область с целью обследования и лечения в медицинских учреждениях региона. Это связано с открытием крупных лечебных центров, отвечающих международным требованиям. Инфраструктура, кадровый состав и возможности проведения уникальных высокотехнологичных операций привлекают в регион поток туристов. Кроме того, одним из преимуществ Тюменской области является наличие не только лечебной, но и развитой реабилитационной базы — таким удачным сочетанием могут похвастаться далеко не все регионы России. Сегодня на территории региона работают 18 санаториев, 49 баз отдыха», — заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.
По словам парламентария, туризм является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики региона, в котором активно работают. Эта отрасль стимулируется развитие в других сферах: строительство, торговлю, общественное питание, производство товаров народного потребления и народных промыслов.
Заместитель председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Западнова отметила, что в Югре в 2017 году работу по оказанию туристических услуг проводили 486 организаций. Объем платных туристских услуг, оказанных населению, составил около 2 млрд рублей, округ посетили более 500 тысяч человек.
В рамках работы по развитию туризма, в 16-ти районах Югры приняты муниципальные программы, направленные на развитие туризма, предусматривающие получение грантовой поддержки. Оосбое внимание уделяется развитию событийного туризма.
«Туроператоры автономного округа совместно с 19 национальными общинами коренных малочисленных народов Севера формируют этнотуры, туристские этнографические программы и маршруты. По данным управления туризма, количество туристов, воспользовавшихся этнографическими программами и посетивших этностойбища автономного округа за прошлый год, составило более 33 тыс. человек», — отметила Наталья Западнова.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко подчеркнула, что на Ямале отрасль находится на старте развития в силу отсутствия транспортной инфраструктуры. Однако уже сейчас бренд «Арктика» становится интересным для жителей Китая и Австралии, прибывающих для проведения экстремального туризма.
«Принимая во внимание возрастающий интерес российских и иностранных туристов к автономному округу, имеющему большой потенциал для развития туризма, одной из важных задач является работа по созданию туристских информационных центров на территории региона. На сегодняшний день в автономном округе функционируют четыре таких центра, расположенных в городах Салехард, Ноябрьск, а также в Пуровском и Приуральском районах», — пояснил вице-спикер Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
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