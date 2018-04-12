Регионы «тюменской матрешки» будут развивать медицинский туризм

Наиболее перспективным направлением сотрудничества области и автономных округов, по мнению депутатов, является медицинский туризм.

«В последние годы значительно увеличилось количество приезжающих в Тюменскую область с целью обследования и лечения в медицинских учреждениях региона. Это связано с открытием крупных лечебных центров, отвечающих международным требованиям. Инфраструктура, кадровый состав и возможности проведения уникальных высокотехнологичных операций привлекают в регион поток туристов. Кроме того, одним из преимуществ Тюменской области является наличие не только лечебной, но и развитой реабилитационной базы — таким удачным сочетанием могут похвастаться далеко не все регионы России . Сегодня на территории региона работают 18 санаториев, 49 баз отдыха», — заявил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

По словам парламентария, туризм является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики региона, в котором активно работают. Эта отрасль стимулируется развитие в других сферах: строительство, торговлю, общественное питание, производство товаров народного потребления и народных промыслов.

Заместитель председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Западнова отметила, что в Югре в 2017 году работу по оказанию туристических услуг проводили 486 организаций. Объем платных туристских услуг, оказанных населению, составил около 2 млрд рублей, округ посетили более 500 тысяч человек.

В рамках работы по развитию туризма, в 16-ти районах Югры приняты муниципальные программы, направленные на развитие туризма, предусматривающие получение грантовой поддержки. Оосбое внимание уделяется развитию событийного туризма.

«Туроператоры автономного округа совместно с 19 национальными общинами коренных малочисленных народов Севера формируют этнотуры, туристские этнографические программы и маршруты. По данным управления туризма, количество туристов, воспользовавшихся этнографическими программами и посетивших этностойбища автономного округа за прошлый год, составило более 33 тыс. человек», — отметила Наталья Западнова.