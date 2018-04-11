Отпуск на колесах: в июле из Перми стартует пробег до Омска

Маршрут по интересным местам Урала и Сибири создали активисты из Кургана. Первый заезд по нему состоится в июле. Старт будет дан из Перми , откуда на автомобилях, мотоциклах и велосипедах все желающие смогут добраться до Омска

По пути участники увидят памятники архитектуры, природные достопримечательности известные фестивали. Платить придется только за ночлег и питание, организационного взноса нет.

Маршрут создан заядлым туристом из Кургана Максимом Сладкоштиевым при поддержке местного штаба ОНФ. По словам мужчины, в Кургане рассчитывают, что «Путь Ермака» поможет сделать город и регион более привлекательным для туристов.

— В этом году туристы отправятся по «Пути Ермака» впервые. Они смогут узнать о соседних регионах, посетить фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре, несколько крупных ремесленных ярмарок, увидеть достопримечательности, появившиеся в разные эпохи, прекрасную природу России , — рассказал 59.ru Максим Сладкоштиев. — При этом путешествие будет очень бюджетным — организационного взноса нет. Тем, кто путешествует на автомобилях и мотоциклах, нужно будет потратиться на бензин, питание и проживание, велосипедисты понесут еще меньше затрат. Места проживания и питания мы подберем, помимо гостиниц планируем организовать места для палаточных лагерей. Прежде чем посоветовать что-то людям, все испробуем сами — я и мои товарищи проедем по маршруту 17-27 апреля.

Маршрут начинается в Перми…

Максим сообщил, что отправиться в «Путь Ермака» могут все желающие, независимо от возраста. Стартовать можно из любой точки маршрута. Его подробная программа опубликована на официальном сайте.

— Мы рассчитываем, что привлечем по 2000 участников из каждого региона. Мы уже знаем, что в путь решили отправиться многие представители вело— и автосообщества Прикамья и других регионов, — заявил Максим.

Если дебютный заезд по маршруту пройдет успешно, в следующем году мероприятие повторят.

… и заканчивается в Омске

— Мы планируем, что в будущем по «Пути Ермака» можно будет не только проехать, но и пройти пешком. Мы хотим, чтобы маршрут стал аналогом европейского «Пути Сантьяго» — паломнической дороги в Северной Испании, — рассказал Максим.

Регистрация на «Путь Ермака» не нужна, но всем, кто хочет принять участие в забеге, будет полезно вступить в группу мероприятия во «Вконтакте» — там будут публиковать всю новую информацию о событии.

Ранее пермяки преодолели самый длинный в мире туристический маршрут по следам Великой Северной экспедиции.