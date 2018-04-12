В самолетах Airbus появятся спальни. Российским перевозчикам они пока не нужны

Airbus предложит клиентам перелет с повышенным уровнем комфорта. Всемирно известный конструктор лайнеров оборудует дальнемагистральные самолеты мобильными спальными местами. Компания планирует создать зоны для сна в грузовом отсеке своих бортов уже к 2020 году. Сейчас персональными спальными каютами может похвастаться лишь ограниченная линейка лайнеров от Boeing . «360» узнал, будут ли спальные Airbus востребованы у российских перевозчиков.

Источник фото: официальный сайт Airbus

Авиастроительный холдинг Airbus и корпорация Zodiac Aerospace начали совместную разработку мобильных спальных мест для лайнеров A330 и A350, говорится в официальном пресс-релизе Airbus. Конструкторы собираются расположить модули с двухуровневыми односпальными кроватями в грузовом отсеке. При этом спальные модули будут сконструированы таким образом, что при необходимости они могут быть заменены грузовыми контейнерами. Также на месте грузового отсека может быть размещена зона для активного отдыха пассажиров, бар или детская площадка.

Между тем «перепланировка» в самолетах не повлияет на уровень безопасности полета, обещают в Airbus. Нагрузка и давление на разрыв фюзеляжа самолета и система погрузки не будут затронуты. Пассажирский модуль будет находиться прямо на системе погрузки.

Ожидается, что спальные места на лайнерах Airbus A330 могут появиться уже в 2020 году. Кроме того, компания изучает возможность разместить такие места над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB.

Подобная компоновка мест в лайнерах может заинтересовать крупных перевозчиков с широкой сеткой полетов, отметил в беседе с «360» независимый авиаэксперт Дмитрий Адамидов . По его словам, такие самолеты могут купить авиалинии, которые хотят привлечь новых клиентов необычной услугой.

Если конструкторам Airbus удастся найти способ переоборудовать уже существующие борта, то многие компании воспользуются таким предложением, так как это позволит привлечь тех клиентов, которые готовы платить за повышенный комфорт. Сейчас Airbus A330 есть в парке очень многих компаний. К примеру, на отечественном рынке на этих лайнерах летает «Аэрофлот»

— Дмитрий Адамидов.

Пока ни одна из авиакомпаний не подала заявку на модифицированные самолеты. Как рассказали «360» в «Нордавиа», авиалинии не планируют закупать подобные лайнеры, поскольку весь их авиапарк состоит только из самолетов марки Boeing.

С оглядкой на конкурентов

Первые самолеты, оборудованные спальными местами, появились на международных рейсах еще в середине 2000-х годов. Так, в 2005 году авиастроительный концерн Boeing выпустил новый дальнемагистральный самолет Boeing Dreamliner 787. Лайнер представляет собой широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, который может летать на расстояние до 12 тысяч километров и перевозить от 290 до 330 человек в зависимости от комплектации. Ориентировочная стоимость такого самолета составляет 250 — 300 миллионов долларов.

При этом в первом классе лайнера по заказу авиакомпании конструкторы Boeing могут установить персональные спальные каюты. Они представляют собой огороженное гибкими ставнями пространство, внутри которого располагается широкое кресло. При желании пассажира оно трансформируется в двухметровую кровать. В данный момент больше всего таких воздушных судов имеет национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad. Правда, стоимость такого комфортабельного перелета в разы выше, чем цена стандартного перелета. За билет по маршруту Мельбурн ( Австралия ) — Абу-Даби (ОАЭ) в индивидуальной каюте придется заплатить около 12 тысяч дирхам, что в пересчете на доллары составляет более трех тысяч «зеленых». Для сравнения: перелет по тому же направлению в экономклассе обойдется всего в тысячу дирхам (366 долларов).

Казахская авиакомпания Air Astana также предоставляет пассажирам спальные места, но уже в салоне экономкласса. В 2015 году авиалинии запустили такие рейсы с вылетом из Астаны в Лондон, Париж и Франкфурт. Спальный эконом «по-казахски» состоит из спаренных в одну линию трех кресел и комплекта, в который входит матрас, подушки и пуховое одеяло бизнес-класса.

Источник фото: официальный сайт Air Astana

Несмотря на высокую стоимость перелета, авиакомпаниям не всегда выгодно иметь лайнеры с дополнительным спальным салоном, рассказал «360» глава аналитической службы информационного портала «Авиапорт» Олег Пантелеев . По его словам, большую прибыль компаниям приносит общее количество пассажиров, а не ценовой разброс стоимости билетов.

Дело в том, что сейчас одна из ключевых тенденций на мировом авиационном рынке заключается в снижении себестоимости пассажиро-километра. Для этого компании увеличивают количество кресел на борту, а комфорт пассажиров обеспечивается специальными гибкими креслами. Поэтому лайнеры со спальными каютами ставят только на продолжительные регулярные рейсы, где наполняемость салона не имеет решающего значения для авиакомпании

— Олег Пантелеев.