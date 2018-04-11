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Пять дней до старта: какой увидят пассажиры «Крымскую волну»
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Пять дней до старта: какой увидят пассажиры «Крымскую волну» 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Новый терминал аэропорта «Симферополь» примет первых пассажиров уже 16 апреля. За пять дней до старта работа аэровокзал протестировали около 400 студентов, волонтеров и персонал аэропорта.
РИА Новости Крым: последние новости
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