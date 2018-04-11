Пять дней до старта: какой увидят пассажиры «Крымскую волну»

Новый терминал аэропорта «Симферополь» примет первых пассажиров уже 16 апреля. За пять дней до старта работа аэровокзал протестировали около 400 студентов, волонтеров и персонал аэропорта.