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Пять дней до старта: какой увидят пассажиры «Крымскую волну»
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Пять дней до старта: какой увидят пассажиры «Крымскую волну»
РИА Новости Крым
45 минут назад
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Новый терминал аэропорта «Симферополь» примет первых пассажиров уже 16 апреля. За пять дней до старта работа аэровокзал протестировали около 400 студентов, волонтеров и персонал аэропорта.
РИА Новости Крым: последние новости
Новый терминал аэропорта "Симферополь" встретит первых пассажиров 16 апреля
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