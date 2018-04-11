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Туристические возможности Ярославской области представлены на онлайн-выставке «Знай наше: лето-2018»
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Туристические возможности Ярославской области представлены на онлайн-выставке «Знай наше: лето-2018» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ярославская область принимает участие в седьмой всероссийской туристической онлайн-выставке «Знай наше: лето-2018». На интерактивном стенде представлена информация о туристическом потенциале региона и основных предложениях на предстоящий сезон, главных туристических событиях, ключевых туроператорах. Посетители могут задать вопросы экспертам, в числе которых директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова, руководители туристско-информационных центров, представители туриндустрии.
— В преддверии сезона мы наращиваем активность взаимодействия с представителями туристического рынка. Профильные выставки дают широкий охват отраслевой индустрии и дополнительные возможности продвижения региона, — отметила Юлия Рыбакова. — Онлайн-площадка позволяет участникам более внимательно ознакомиться с предложениями коллег, получить максимально подробную информацию, выбрать интересующие вебинары. Кроме того, такой формат значительно экономичнее по временным и финансовым затратам. Будем развивать подобный опыт использования новых технологий в представительской деятельности.
Сегодня в рамках вебинара представители Ярославской области рассказали о новой концепции позиционирования региона, о развитии городского туризма и актуальных предложениях в этом направлении. В их числе — городские экскурсии, разработанные в этом году в каждом городе области, маршруты выходного дня, крупные фестивали и события. Среди новинок презентованы гастрономическая карта региона, туристско-развлекательный комплекс «Золотое кольцо». На вебинар зарегистрировались более 680 слушателей.
В ближайшие два дня Ярославский регион проведет еще два вебинара. 12 апреля темой презентации станет агротуризм, современный водный и рекреационный туризм в Ярославии. 13 апреля — дайджест событийных мероприятий области.
Справка
Онлайн-выставки по турпродукту России «Знай наше!» проводятся два раза в год, весной и осенью, на площадке туристического b2b-портала «Profi.Travel». Цель — заново открыть Россию профессионалам турбизнеса, комплексно представить регионы, операторов и топовые курорты на одной площадке, дать самую полную картину всех возможностей туриндустрии страны.
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