Ещё
Пять туристических зон определили в Подмосковье к ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять туристических зон определили в Подмосковье к ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
К чемпионату мира по футболу 2018 года туристы и болельщики смогут посетить пять туристических зон в Подмосковье, сообщил журналистам в среду министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
Ранее министр сообщил, что к концу мая в Московской области планируют завершить все мероприятия, связанные с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу.
«Также мы предлагаем болельщикам наши туристические маршруты. Мы определили пять туристических зон, семь туристических маршрутов. Мы полностью за эти два года установили», — сказал Терюшков.
Он добавил, что туристы во время чемпионата мира по футболу смогут посетить Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, «Тропу паломников» в Истре, Коломенский Кремль и другие объекты.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.
РИАМО: последние новости
В аэропорту «Шереметьево» волонтеры и эксперты протестировали новый Терминал В Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза у кошек в Швеции Рейс «Уральских авиалиний» из «Жуковского» в Тбилиси станет ежедневным с 29 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку135
Захарова сделала Трампу ответное предложение237
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод53
США подняли в воздух самолет «судного дня»333
Трамп выступил с призывом к России894
Видео
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение