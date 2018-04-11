Пять туристических зон определили в Подмосковье к ЧМ‑2018

К чемпионату мира по футболу 2018 года туристы и болельщики смогут посетить пять туристических зон в Подмосковье , сообщил журналистам в среду министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков

Ранее министр сообщил, что к концу мая в Московской области планируют завершить все мероприятия, связанные с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу.

«Также мы предлагаем болельщикам наши туристические маршруты. Мы определили пять туристических зон, семь туристических маршрутов. Мы полностью за эти два года установили», — сказал Терюшков.

Он добавил, что туристы во время чемпионата мира по футболу смогут посетить Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, «Тропу паломников» в Истре , Коломенский Кремль и другие объекты.

Калининград, Волгоград, Казань, Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.