Предпочтения туристов: почему одни едут в Питер, а другие в Москву

Александр Бандурин: Санкт-Петербург традиционно остается культурной столицей и привлекательным для туристов городом. Тем не менее, нужно посмотреть на источники, на основании которых составлен рейтинг. Традиционно Москву посещают организованные туристы, индивидуальных здесь меньше. А в Петербург в большей степени едут самостоятельно. Организованные туристы больше путешествуют в рамках круизов и ночуют на теплоходах, либо в составе групп приезжают утром и уезжают вечером… В зависимости от того, какой рейтинг рассматривать, то Москва опережает Петербург, то наоборот. Но трудно спорить с тем, что Петербург — очень привлекательный для туристов город со своими музеями, театрами и достопримечательностями.

— Кто больше предпочитает Петербург — иностранные туристы или наши?

Александр Бандурин: Москву традиционно посещает больше российских туристов — где-то в соотношении 5:1 или 5:2. В Петербурге тоже много российских туристов, но там соотношение с иностранными примерно 3:2. Географический фактор накладывает отпечаток: Европа недалеко. Если в Москву от границы приходится ехать целый день, то в Петербург — два-три часа.

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