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Предпочтения туристов: почему одни едут в Питер, а другие в Москву
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Предпочтения туристов: почему одни едут в Питер, а другие в Москву 

Мир24 1 час назад
Эксперты назвали самые популярные и гостеприимные города России. Самым популярным у путешественников стал Санкт-Петербург. Второе место досталось Москве. Почему Петербург обогнал столицу? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответил эксперт по туризму Александр Бандурин.
Александр Бандурин: Санкт-Петербург традиционно остается культурной столицей и привлекательным для туристов городом. Тем не менее, нужно посмотреть на источники, на основании которых составлен рейтинг. Традиционно Москву посещают организованные туристы, индивидуальных здесь меньше. А в Петербург в большей степени едут самостоятельно. Организованные туристы больше путешествуют в рамках круизов и ночуют на теплоходах, либо в составе групп приезжают утром и уезжают вечером… В зависимости от того, какой рейтинг рассматривать, то Москва опережает Петербург, то наоборот. Но трудно спорить с тем, что Петербург — очень привлекательный для туристов город со своими музеями, театрами и достопримечательностями.
— Кто больше предпочитает Петербург — иностранные туристы или наши?
Александр Бандурин: Москву традиционно посещает больше российских туристов — где-то в соотношении 5:1 или 5:2. В Петербурге тоже много российских туристов, но там соотношение с иностранными примерно 3:2. Географический фактор накладывает отпечаток: Европа недалеко. Если в Москву от границы приходится ехать целый день, то в Петербург — два-три часа.
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