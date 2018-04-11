Как зауральцам дешевле всего путешествовать по России? Сравнение цен

Сегодня хочется поговорить о путешествиях и о деловых поездках по нашей родине. Как это сделать дешевле всего? Как дешевле всего добраться до работы вахтовикам? Давайте разбираться.

Самолет Из Кургана самолеты летают только в Москву , вылеты производятся ежедневно. Цена на перелет варьируется от 4 до 8 тысяч рублей. Можно немного сэкономить деньги, но потратить время, доехав до Екатеринбурга или Челябинска . С недавних пор авиакомпания «Победа» начала свою работу, на сегодняшний день это самый дешевый авиаперевозчик. Екатеринбурга — Москва — 1499 рублей, Екатеринбург — Санкт-Петербург — 2999 рублей, Екатеринбург — Новосибирск — 2499 рублей. (цены взяты в будние дни в одну сторону). Стоимость авиабилетов из Челябинска почти такая же. Подробнее можно ознакомиться на сайте. А для тех, кто боится летать доказано, что самолеты считаются самым безопасным транспортом в мире. Есть у компании и свои нюансы, стоимость указана без багажа, за эту цену вы можете взять с собой только ручную кладь. Отличный вариант для тех, кто путешествует налегке.

Поезд Поезда в России самый простой и стабильный транспорт, ведь отправиться на поезде можно почти куда угодно. Билеты на сайте РЖД : Курган — Екатеринбург — 635 рублей, Курган — Челябинск — 851 рублей, Курган — Москва — 1715 рублей, Курган — Санкт-Петербург — 5300 рублей, Курган — Казань — 2308 рублей.

Автобус Автобусы также можно отнести к надежному и проверенному транспорту. Вы можете приобрести билеты на официальном сайте курганского автовокзала av45.ru. Поездка из Кургана в Екатеринбург обойдется вам в 762 рублей, в Челябинск и Тюмень — 618 рублей.

Блаблакар Дешевле и быстрее получится добраться с сервисом «Blablacar». Воспользоваться можно в трех случаях: если у вас есть свой автомобиль и вы едите в другой город, то можете подобрать попутчиков, взяв с каждого небольшую плату. Если у вас нет машины или вам нужно передать посылку, вы можете воспользоваться данным сервисом, выбрав понравившийся автомобиль и водителя. Все просто. Цены, как правило, ниже, чем на автобусе или поезде. Есть и свои риски: поездка может отмениться или могут попасться жулики, но у меня и моих знакомых проблем никогда не возникало. Средняя цена от Кургана до Екатеринбурга от 500 рублей, от Кургана до Тюмени или Челябинска от 350 рублей.

Для вахтовиков Для вахтовиков картина немного иная, чтобы воспользоваться авиаперевозками по приемлемым ценам, нужно лететь до Москвы. Самый дешевый билет из Москвы в Сургут обойдется в 3499 рублей, Москва — Новый Уренгой от 5000 рублей. Но кому хочется делать такой огромный крюк? Прямой перелет из Екатеринбурга в Сургут и Новый Уренгой обойдется в 7-10 тысяч рублей. Автобус Курган — Сургут будет стоить 2638 рублей, при поездке в 18 часов. Поезд из Екатеринбурга в Новый Уренгой и Сургут обойдется в 1-4 тысячи рублей.

Вывод Все зависит от вашего желания сэкономить время или деньги, нет абсолютно идеального варианта для всех. Чем меньше пересадок, тем проще уследить за всем и не попасть в нехорошую ситуацию. Желаю вам ровных дорог и мягких посадок!