В Ханое придумали новый тур

Ханое запустили туры в северную провинцию Фу-Тхо, где путешественников собираются знакомить с местными песнопениями

Помимо этого, туристов также ждет посещение храмового комплекса Хунг Темпл, музея Хунг Кинг, древней деревни Хун Ло и храма Ля Лена.

Но гвоздем программы, конечно же, будет традиционное хоанское пение, которое в декабре прошлого года было добавлено в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Песнопения будут проходить с 14:00 до 16:00 в Hung Lo Communal House каждый день и в Lai Len Temple по выходным. Между 8:00 и 16:00 ежедневно в этих двух местах во время фестиваля, который планируется провести с 20 по 25 апреля этого года, будут проходить спектакли.

Нгуен Дак Туй, директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Фу-Тхо, сказал, что тур направлен на диверсификацию местных туристических продуктов с целью превращения Вьет-Ти в город фестивалей.

Фестиваль Хунг Кинг проводится ежегодно с восьмого по одиннадцатый день третьего лунного месяца в честь легендарных основателей нации. Основной праздничный день с 2007 года стал государственным праздником. В этом году фестиваль будет организован при поддержке четырех соседних с Фу-Тхо провинций.

Источник: Vietnam.net