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Где отдохнуть: представляем новые маршруты Союзного государства
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Где отдохнуть: представляем новые маршруты Союзного государства 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму РФ Евгений Куделя, участвовавший в международной ярмарке «Отдых-2018», прошедшей в Минске, отметил, что в этом году упор сделан на чемпионат мира по футболу в России:
— Мы представили в Минске различные регионы России, каждый из которых предлагает свои «фишки». Свердловская область, например, лидер в развитии промышленного туризма, а Владимирская, включенная в маршрут «Золотое кольцо России», готова открыть уникальные грани своего культурного потенциала…
В 2017 году было подписано межправительственное соглашение о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». В его состав вошли Национальный парк «Себежский» в Псковской области и два белорусских ландшафтных заказника — «Красный Бор» и «Освейский» на Витебщине. К слову, псковичи также прибыли в Минск на туристическую ярмарку. Они уверены, что туристические перспективы у нового образования неплохие, но для реализации совместных планов нужно время. А пока начальник отдела развития туризма комитета по культуре Ольга Качнова предлагает гостям из Беларуси другие варианты отдыха:
— Это путешествия, связанные с посещением святых мест, — паломнические, религиозные туры, а также оздоровление. Представлены отдельные направления и города. Местный крупный туроператор сформировал собственные уникальные маршруты с авторскими экскурсиями.
Думаю, что у белорусов в Псковской области могут быть популярны туры выходного дня, индивидуальный туризм, семейный отдых с детьми. Еще один белорусско-российский туристический проект, стартовавший в 2017-м, — круиз «Жемчужины Полесья» по Днепровско-Бугскому пути. Оператором маршрута является российская компания. Ее представитель Андрей Антонов отмечает: в ходе прошлогодней навигации загрузка круизного теплохода «Белая Русь» была на уровне 95 процентов. Из них порядка 90% туристов — это граждане России, на них в первую очередь и был рассчитан восьмидневный водный маршрут из Бреста в Мозырь и обратно. В этом году загрузка идет лучше — к настоящему моменту это уже 50%. Белорусов же компания намерена заинтересовать круизами по рекам Сибири.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси совместно с Национальным агентством по туризму презентовали новые варианты отдыха. В Беларуси 2018-й объявлен Годом малой родины, в его рамках планируется знакомить гостей не только с крупными городами, заповедными местами и курортами, но и с историческим, культурным и природным потенциалом малых населенных пунктов. А некоторые новые объекты и вовсе открываются специально под гостей из России: сейчас, например, активно рекламирует себя недавно открывшийся в Витебской области, практически на границе со Смоленщиной, гостинично-развлекательный комплекс с отелем, рестораном, баром и казино. Но это, как говорится, уже немного другая история.
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