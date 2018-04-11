Где отдохнуть: представляем новые маршруты Союзного государства

— Мы представили в Минске различные регионы России, каждый из которых предлагает свои «фишки». Свердловская область , например, лидер в развитии промышленного туризма, а Владимирская, включенная в маршрут «Золотое кольцо России», готова открыть уникальные грани своего культурного потенциала…

В 2017 году было подписано межправительственное соглашение о создании трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье». В его состав вошли Национальный парк «Себежский» в Псковской области и два белорусских ландшафтных заказника — «Красный Бор» и «Освейский» на Витебщине. К слову, псковичи также прибыли в Минск на туристическую ярмарку. Они уверены, что туристические перспективы у нового образования неплохие, но для реализации совместных планов нужно время. А пока начальник отдела развития туризма комитета по культуре Ольга Качнова предлагает гостям из Беларуси другие варианты отдыха:

— Это путешествия, связанные с посещением святых мест, — паломнические, религиозные туры, а также оздоровление. Представлены отдельные направления и города. Местный крупный туроператор сформировал собственные уникальные маршруты с авторскими экскурсиями.

Думаю, что у белорусов в Псковской области могут быть популярны туры выходного дня, индивидуальный туризм, семейный отдых с детьми. Еще один белорусско-российский туристический проект, стартовавший в 2017-м, — круиз «Жемчужины Полесья» по Днепровско-Бугскому пути. Оператором маршрута является российская компания. Ее представитель Андрей Антонов отмечает: в ходе прошлогодней навигации загрузка круизного теплохода «Белая Русь» была на уровне 95 процентов. Из них порядка 90% туристов — это граждане России, на них в первую очередь и был рассчитан восьмидневный водный маршрут из Бреста в Мозырь и обратно. В этом году загрузка идет лучше — к настоящему моменту это уже 50%. Белорусов же компания намерена заинтересовать круизами по рекам Сибири.

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