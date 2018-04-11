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Жителей Косино-Ухтомского пригласили на экскурсию по Трехозерью
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Жителей Косино-Ухтомского пригласили на экскурсию по Трехозерью 

Управа района Косино-Ухтомский 46 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Как сообщает ГПБУ «Мосприрода», в увлекательной экскурсии по Трехозерью примут участие жители района Косино-Ухтомский.
«Любители природы пройдут по маршруту по территории, прилегающей к Белому и Черному озерам, и смогут познакомиться с местной флорой и фауной, некоторые виды которых занесены в Красную книгу», — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Как сообщает районная газета «Косино-Ухтомский информационный вестник», жители района принимают активное участие в экскурсиях, организованных ГПБУ «Мосприрода». В этот раз экскурсия пройдет 27 апреля в 14.00. Организаторы мероприятия будут ждать туристов возле стенда на Белом озере. Для удобства пребывания, туристов просят одевать удобную обувь.
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