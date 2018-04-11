Калининград вошёл в тройку самых гостеприимных городов России

На форуме подняли вопрос об импортозамещении в сфере туризма, а также участии Янтарного края в федеральных культурных и туристических проектах, таких как маршрут по историческим и культурным памятникам северо-западных регионов «Серебряное ожерелье». В дискуссии поучаствовали и представители Ассоциации туроператоров России , которые оценивают, насколько готовы города нашей страны к приёму гостей из других государств и регионов. В первую очередь, эксперты обращают внимание на качество экскурсионных программ и сервиса. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров Майи Ломидзе, Калининградская область практически не получила замечаний по туристическим маршрутам.

— По сравнению с другими регионами, действительно, в Калининграде всё более-менее неплохо, я бы даже сказала, хорошо. Но, во-первых, нет предела совершенству. А во-вторых, реальный критерий — это постоянное увеличение туристического потока и постоянное увеличение доходности от туризма в регионе. И вот здесь Калининграду есть, над чем поработать.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:

— Ещё одно текущее интересное направление — это направление продвижения, исходя из того брендинга, который сейчас уже сформировался у Калининградской области. Речь идёт не только о логотипах каких-то. А вообще, брендинг, устоявшаяся позиция у туриста при словах «отдых в Калининградской области». Вот что с этим делать дальше, каким образом это можно более эффективно продвигать.