«Аэрофлот» не планирует увеличивать число рейсов в Магадан на фоне дефицита билетов

«Аэрофлот» не планирует увеличивать количество рейсов в Магадан на фоне дефицита авиабилетов, сказал RNS источник в авиакомпании. Ранее с такой просьбой к авиакомпании обратились власти Колымы.

«Действительно письмо поступало, но компания не планирует увеличивать рейсы, так как расписание на сезон уже сверстано», — сказал источник.

10 апреля на совещании в правительстве региона представитель одного из авиаагентсв сообщил, что магаданские авиакассы распродали все авиабилеты эконом-класса на рейс «Магадан — Москва — Магадан» на период с конца мая почти до конца июня и с конца августа до середины сентября. «На многие летние даты в продаже остался только бизнес-класс. Он, конечно, недоступен для большинства жителей региона. Очевидно, что имеющегося количества рейсов в неделю не хватает в пиковый период», — сказал он.