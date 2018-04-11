«Аэрофлот» не планирует увеличивать число рейсов в Магадан на фоне дефицита билетов 

«Аэрофлот» не планирует увеличивать количество рейсов в Магадан на фоне дефицита авиабилетов, сказал RNS источник в авиакомпании. Ранее с такой просьбой к авиакомпании обратились власти Колымы.
«Действительно письмо поступало, но компания не планирует увеличивать рейсы, так как расписание на сезон уже сверстано», — сказал источник.
Ранее власти Колымы попросили «Аэрофлот» ввести дополнительные рейсы по направлению «Магадан — Москва — Магадан» из-за возникшего в регионе дефицита авиабилетов эконом-класса на летний период, говорил РИА Новости губернатор Владимир Печеный.
10 апреля на совещании в правительстве региона представитель одного из авиаагентсв сообщил, что магаданские авиакассы распродали все авиабилеты эконом-класса на рейс «Магадан — Москва — Магадан» на период с конца мая почти до конца июня и с конца августа до середины сентября. «На многие летние даты в продаже остался только бизнес-класс. Он, конечно, недоступен для большинства жителей региона. Очевидно, что имеющегося количества рейсов в неделю не хватает в пиковый период», — сказал он.
В настоящее время из Магадана в Москву летают только «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия». Всего выполняется четыре рейса в неделю. Билеты эконом-класса компании продают по «плоским» тарифам — от 22 до 25 тысяч рублей, в бизнес-класс они стоят до 100 тысяч рублей за круговой полет.