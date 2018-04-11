Пьяный турист искал свой отель и очнулся в Альпах

Пьяному и море по колено: подвыпивший эстонский турист так усиленно искал дорогу в свой отель, что очнулся в Альпах. О курьезном случае рассказало издание La Stampa.

30-летний Павел, прилетев отдохнуть на итальянский горный курорт Червиния, по всей видимости, решил ни в чем себе не отказывать. Он сильно напился, а когда решил вернуться в отель и лечь спать, понял, что заблудился. Но у эстонца была тактика, и он ее придерживался: он решил просто идти вперед, пока не наткнется на гостиницу.

Заснеженная улица привела мужчину к лыжной трассе, но его это не смутило. Он продолжил идти вперед, совсем не замечая того, что склон становится все более крутым.

Упорный Павел отмахал 2,4 километра, но до отеля так и не дошел. Зато нашелся уже закрытый бар с названием Igloo, где неудачливый путешественник и решил, наконец, уснуть. Правда, перед этим решил выпить еще «немного» — две бутылки водки.

Пока уставший эстонец спал, его знакомые забили тревогу. Они сообщили спасателям, что их товарищ не вернулся в отель. Поисковые группы организовали операцию по розыску мужчины. Павла искали с помощью вертолета и дрона, по следу были пущены собаки, в поисках помогали лесники. Но найти мужчину удалось лишь владельцам бара, которые утром сильно удивились неожиданному посетителю.

Местные полицейские заявили, что не умеющему пить эстонцу придется выплатить штраф за авантюру. Владельцы Igloo сообщили, что случай настолько повеселил их, что они не будут заявлять о незаконном проникновении в бар.

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