Пьяный эстонец шел в отель в Альпах, а вместо этого поднялся на 2400 метров в гору и уснул в баре

У пьяного туриста в Альпах не сработал автопилот, и он вместо отеля «прогулялся» по горнолыжному склону и уснул в баре, пока его искала спасательная группа.

Источник: Independent

Эстонский турист по имени Павел заблудился на горном итальянском курорте Червиния. Осложняло ситуацию то, что Павел был в изрядном подпитии. Мужчина думал, что взял курс на отель, а на самом деле пошел по лыжной трассе вверх по горе. Пьяного туриста даже не смутило то, что склон становился круче.

Между двумя и тремя часами ночи Павел уже успел подняться на высоту 2400 метров и приметил бар Igloo, который находится на 400 метров выше гостиницы. Вооруженный только своим ключом от номера, Павел пробился в заведение и остался там ночевать.

В это время на поиски Павла уже отправилась группа: пожарная команда, полиция и беспилотники. А утром мужчину обнаружили сотрудники бара: Павел выпил две бутылки воды и благополучно уснул за стойкой. Полицейские заявили, что за ночную прогулку мужчина будет оштрафован.