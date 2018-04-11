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Искавший отель пьяный турист случайно поднялся на 2400-метровую вершину в Альпах
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Искавший отель пьяный турист случайно поднялся на 2400-метровую вершину в Альпах 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
На территории альпийского горного курорта Червиния задержали 30-летнего эстонского туриста по мени Павел, который искал отель, однако нашел бар, располагавшийся на 400 метров выше по склону. Мужчина был пьян и преодолел большой путь, сам того не заметив, сообщает La Stampa.
Эстонец Павел в сильном подпитии возвращался домой ночью. Заснеженная тропа привела его лыжной трассе. Турист пошел по ней, не обратив внимания на то, что склон становится все круче и круче. В итоге Павел поднялся на высоту 2,4 тысячи метров и обнаружил бар Igloo.
Заведение было закрыто, но это не остановило эстонца. Он пробрался внутрь, выпил две бутылки воды и заснул.
В это время близкие объявили туриста в розыск, всю ночь его искали спасатели и полиция. Павла обнаружили владельцы бара, которые пришли утром на работу.
Мужчине выпишут штраф, однако не будут привлекать за незаконное проникновение.
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