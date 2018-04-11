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Из-за извержения вулкана на Бали клиентка отсудила у туроператора более 180 000 руб.
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Из-за извержения вулкана на Бали клиентка отсудила у туроператора более 180 000 руб. 

Legal.Report 59 минут назад
Оренбургский областной суд взыскал с туроператора более 180 000 руб. в пользу его клиентки, отказавшейся от отдыха на Бали из-за извержения вулкана.
Жительница города Новотроицк Оренбургской области в июне 2017 года приобрела в турфирме «М-Транс Вояж» путевку на Бали для двоих человек, заплатив за это 149 000 руб. Предполагалось, что поездка по маршруту Москва-Сингапур-Денпасар и обратно состоится с 3 по 17 октября 2017 года.
Однако в конце сентября на сайте Федерального агентства по туризму была опубликована рекомендация российским туристам соблюдать повышенные меры предосторожности в Индонезии из-за активности вулкана Агунг на острове Бали. С 24 сентября на острове было введено чрезвычайное положение. «По оценкам экспертов в случае извержения пировулканическое облако, содержащее ядовитые газы, осколки породы диаметром не менее 6 см… может распространиться на расстояние свыше 30 км от кратера вулкана Агунг», — говорилось в сообщении. Аналогичная информация появилась на сайте посольства РФ в Индонезии.
Испугавшаяся женщина направила турагенту и туроператору заявление об отказе от путевки на Бали, перебронировании тура в другую страну или полном возврате уплаченных денег. Однако ей ответили, что на сайте МИД России информация о запрете на выезд в Индонезию на остров Бали не размещена, авиасообщение открыто и предложили аннуляцию тура со штрафами. На повторное требование возврата деньги туроператор «Панорама Тур», которому были перечислены средства за путевки, заявил, что готов вернуть лишь 4652,12 руб., а все остальное — это фактически понесенные им расходы.
Клиентка подала иск в Новотроицкий городской суд о взыскании средств с ООО «Панорама Тур». Суд по результатам рассмотрения дела постановил, что при возникновении в стране пребывания угрозы безопасности турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. Наличие угрозы безопасности подтверждается соответствующими решениями органов госвласти. При расторжении такого договора до начала путешествия заказчику полная стоимость турпродукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. Требования истицы были частично удовлетворены.
Оренбургский областной суд, рассматривая апелляционную жалобу, несколько изменил решение суда первой инстанции. В итоге с компании «Панорама Тур» в пользу клиентки взыскана стоимость путевки в 148 206,94 руб., компенсация морального вреда и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Всего туроператор должен заплатить истице более 180 000 руб. Еще почти 39 000 руб. взыскано с «Панорама Тур» в пользу общественной организации по защите прав потребителя, представлявшей интересы клиентки.
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