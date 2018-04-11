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Совфед одобрил закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
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Совфед одобрил закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении нового, так называемого невозвратного тарифа на поезда дальнего следования, что позволит гражданам покупать билеты по более низким ценам.
Закон вносит изменения в «Устав железнодорожного транспорта РФ».
Согласно закону, в случае покупки невозвратного билета вернуть деньги за неиспользованный проездной документ удастся только в связи с болезнью пассажира или его травмирования в результате несчастного случая, при внезапной болезни родственника (супруга, родителя или ребенка, в том числе усыновленного), путешествующего с пассажиром, или смерти члена семьи. В этих случаях потребуются соответствующие подтверждающие документы. Также на возврат денежных средств можно будет рассчитывать в связи с задержкой отправления поезда, отменой рейса либо в случае непредоставления пассажиру места, указанного в билете.
Как говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе, от применения тарифов, не предусматривающих включение в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь, получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, чем обычные. «Будет создан новый сегмент доступных тарифов, которые привлекут новых пассажиров», — отмечают разработчики законодательной инициативы.
Закон, в случае подписания его президентом, вступит в силу с 1 января 2019 года.
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