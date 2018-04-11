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На оказание туристских услуг в Новосибирской области потратили более семи миллиардов
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На оказание туристских услуг в Новосибирской области потратили более семи миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во вторник, 11 апреля, врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова сообщила, что в последнее время туристическая индустрия в Новосибирской области успешно развивается. В частности в прошлом году объем оказанных туристских услуг составил более 7 млрд рублей. По словам чиновницы, объем оказанных туристских услуг — реальные деньги, которые отрасль привлекает в регион: «За последние несколько лет поток туристов в Новосибирскую область заметно увеличился. Если количество въехавших на территорию Новосибирской области иностранных туристов в 2015 году составило 23,5 тысячи человек, в 2017 году это уже около 51 тысячи гостей региона, половина из этих туристов — гости из Китая».
В ходе пресс-конференции Ольга Молчанова отметила, что одним из основных видов туризма в регионе остается событийный и деловой туризм. Кроме того, активно развиваются такие направления, как медицинский туризм, санаторно-курортная сфера и детский туризм. Для привлечения туристов министерство экономического развития Новосибирской области совместно с региональным Туристско-информационным центром (ТИЦ НСО) участвует в различных международных туристических выставках.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства 13 и 14 апреля в гостинице «Маринс парк» пройдет Сибирский туристический форум «Открой свою Сибирь». Гостей мероприятия ждет пленарное заседание «Актуальные вопросы развития туризма», мастер-класс «Будущее аудиогидов от Ильдара Маматова», совещание с участием представителей аэропорта «Толмачево», пограничного и таможенного контроля, авиакомпаний, турбизнеса СФО по вопросам взаимодействия в преддверии летнего сезона и другие мероприятия.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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