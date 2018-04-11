Пензенцы могут купить билеты на поезда со скидкой 40%

Специальное предложение действует на рейсы отправлением с 5 мая по 28 июня. При этом скидка дается только на верхние места в конце вагона (34, 36), а также верхние боковые (с 38 по 54) места.