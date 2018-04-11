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Пензенцы могут купить билеты на поезда со скидкой 40%
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Пензенцы могут купить билеты на поезда со скидкой 40% 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Жители Пензенской области получили возможность с 40-процентной скидкой приобрести билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») поездов.
Специальное предложение действует на рейсы отправлением с 5 мая по 28 июня. При этом скидка дается только на верхние места в конце вагона (34, 36), а также верхние боковые (с 38 по 54) места.
«Купить уцененные билет можно до 31 мая в железнодорожных кассах, на официальном на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Условия акции не распространяются на оформление билетов по детскому тарифу и на проезд организованных групп пассажиров. Кроме того, скидка не действует при покупке билетов на скорый фирменный поезд № 145/146 «Ингушетия» сообщением Москва — Назрань», — уточнили в пресс-службе КбшЖД.
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