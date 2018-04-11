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В чем особенности невозвратных билетов на поезда
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В чем особенности невозвратных билетов на поезда 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Город Киров.RU
1 В чем смыслКак и у авиакомпаний, невозвратный билет на поезд будет дешевле. Появится выбор — доплатить за «страховку» на случай отмены поездки и в этом случае иметь возможность получить почти все деньги за билет накануне отправления или сэкономить на цене билета, взяв на себя риск, что в случае личного форс-мажора он не сможет вернуть ни копейки.2 Когда лучше покупатьСтоимость билетов определяет система динамического ценообразования: чем выше спрос и ближе дата поездки, тем выше цена. В низкий сезон обычный билет может стоить дешевле, чем невозвратный в пик перевозок. Теперь билеты можно покупать за 90 дней.3 Плацкарт останется возвратнымНовшество затронет купе, сидячие вагоны и, возможно, вагоны СВ, не коснется плацкарта и общих вагонов.4 Когда деньги все-таки вернутПассажир сможет вернуть деньги при наличии справки о болезни или утраты близкого человека.5 Часто ли возвращают билетыПассажиры возвращают не более 8 процентов приобретенных билетов на один поезд, следует из данных Федеральной пассажирской компании.6 Когда откроется продажаЗакон вступит в силу с 1 января 2019 года, но сроки технической готовности системы продажи билетов пока не определены, отметили в ФПК.7 А если поезд иностранныйПоезда из других стран новшество не затронет, однако перевозчик может предоставлять такие же возможности.
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