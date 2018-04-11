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Авиакомпания «Россия» направила в правоохранительные органы материалы о дебоше на рейсе в Анталью
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Авиакомпания «Россия» направила в правоохранительные органы материалы о дебоше на рейсе в Анталью 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: e1.ru
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») передала в правоохранительные органы материалы о дебоше на борту рейса в Екатеринбург — Анталья, сообщили в авиакомпании.
«27 марта по прибытии в аэропорт города Анталья воздушного судна авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс FV-5865 из аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург), на этапе руления воздушного судна к пассажирскому терминалу, был зафиксирован факт драки с пассажирами, спровоцированной пассажиром Сергеем Азаровым. При попытке вмешаться и предотвратить деструктивные действия со стороны данного лица, член кабинного экипажа авиакомпании «Россия» получил телесные повреждения», — отметили в авиакомпании.
В авиакомпании отметили, что дебошир «общими усилиями членов экипажа пассажир был передан представителям местных правоохранительных органов, которые доставили его в полицейский участок для проведения разбирательства где членом экипажа было составлено письменное заявление о нанесении телесных повреждений с приложением заключения о проведенной в медпункте аэропорта медицинской экспертизы».
«Все имеющиеся у авиакомпании материалы по факту спровоцированной Сергеем Азаровым драки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отметили в авиакомпании.
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 Ещё 5 источников 
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