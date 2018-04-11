Авиакомпания «Россия» направила в правоохранительные органы материалы о дебоше на рейсе в Анталью

«27 марта по прибытии в аэропорт города Анталья воздушного судна авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс FV-5865 из аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург), на этапе руления воздушного судна к пассажирскому терминалу, был зафиксирован факт драки с пассажирами, спровоцированной пассажиром Сергеем Азаровым . При попытке вмешаться и предотвратить деструктивные действия со стороны данного лица, член кабинного экипажа авиакомпании «Россия» получил телесные повреждения», — отметили в авиакомпании.

В авиакомпании отметили, что дебошир «общими усилиями членов экипажа пассажир был передан представителям местных правоохранительных органов, которые доставили его в полицейский участок для проведения разбирательства где членом экипажа было составлено письменное заявление о нанесении телесных повреждений с приложением заключения о проведенной в медпункте аэропорта медицинской экспертизы».

«Все имеющиеся у авиакомпании материалы по факту спровоцированной Сергеем Азаровым драки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отметили в авиакомпании.