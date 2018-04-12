Красноярский край, Хакасия и Тува подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

"Мы безусловно очень рады такому событию, как подписание соглашения о сотрудничестве между туристскими информационными центрами Красноярского края, Хакасии и Тувы

Подписание этого соглашения даст нам новые возможности межрегионального сотрудничества. Красноярский край традиционно любит и Хакасию и Туву, я имею в виду путешествия, но теперь мы надеемся, что туристы из наших ближних регионов тоже приедут в Красноярский край", — сказала Кочанова.

Соглашение предусматривает взаимодействие по развитию связей в области культуры и туризма, организацию выставок, библиотечного дела, сотрудничество по развитию народного художественного творчества, а также создание благоприятных условий для туристической индустрии.

Кочанова добавила, что сотрудничество между регионами в сфере туризма и культуры началось с прошлого года, с сибирского фестиваля этнической музыки и ремесел, когда впервые открыли межрегиональный туристско-информационный центр. Работа центра тогда получила хороший отклик от туристов.