Красноярский край, Хакасия и Тува подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в области культуры и туризма подписали информационные центры Красноярского края, Хакасии и Республики Тыва в рамках экономического форума в Красноярске. Об этом сообщила директор туристско-информационного центра Красноярского края Алена Кочанова.
"Мы безусловно очень рады такому событию, как подписание соглашения о сотрудничестве между туристскими информационными центрами Красноярского края, Хакасии и Тувы
Подписание этого соглашения даст нам новые возможности межрегионального сотрудничества. Красноярский край традиционно любит и Хакасию и Туву, я имею в виду путешествия, но теперь мы надеемся, что туристы из наших ближних регионов тоже приедут в Красноярский край", — сказала Кочанова.
Соглашение предусматривает взаимодействие по развитию связей в области культуры и туризма, организацию выставок, библиотечного дела, сотрудничество по развитию народного художественного творчества, а также создание благоприятных условий для туристической индустрии.
Кочанова добавила, что сотрудничество между регионами в сфере туризма и культуры началось с прошлого года, с сибирского фестиваля этнической музыки и ремесел, когда впервые открыли межрегиональный туристско-информационный центр. Работа центра тогда получила хороший отклик от туристов.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.