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С лета из Пензы до Москвы организуют дополнительный авиарейс
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С лета из Пензы до Москвы организуют дополнительный авиарейс 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Авиаперевозчик «S7 Airlines» с начала лета пустит дополнительный рейс «Москва — Пенза — Москва». Пензенцам можно будет долететь до столичного аэропорта «Домодедово» каждый день.
В июне это будет третий ежедневный авиарейс до столицы. Но, как обычно, спрос рождает предложение, к тому в летние месяцы желающих долететь до Москвы становится больше.
По информации пресс-центра областного правительства, пассажиров будут перевозить на Embraer-170. Это один из самых компактных моделей самолетов Embraer, спроектированных одноименной авиастроительной бразильской компанией.
Воздушное судно славится высокими технологическими показателями, эксплуатационной экономичностью и небольшим уровнем выбросов в атмосферу вредных веществ. Одновременно на борту могут находится 70−80 человек.
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