С лета из Пензы до Москвы организуют дополнительный авиарейс

В июне это будет третий ежедневный авиарейс до столицы. Но, как обычно, спрос рождает предложение, к тому в летние месяцы желающих долететь до Москвы становится больше.

По информации пресс-центра областного правительства, пассажиров будут перевозить на Embraer-170. Это один из самых компактных моделей самолетов Embraer, спроектированных одноименной авиастроительной бразильской компанией.

Воздушное судно славится высокими технологическими показателями, эксплуатационной экономичностью и небольшим уровнем выбросов в атмосферу вредных веществ. Одновременно на борту могут находится 70−80 человек.