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Медведев: турпоток в России в 2017 году превысил 56,5 млн поездок
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Медведев: турпоток в России в 2017 году превысил 56,5 млн поездок 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Турпоток в России 2017 году превысил 56,5 млн поездок, объем внутренних авиаперевозок удвоился, а каждый вложенный в отрасль рубль приносит 5 рублей прибыли, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе.
"Для тех, кто лучше хочет узнать нашу страну, мы строим туристическую инфраструктуру. В рамках ФЦП запустили инвестпроекты на общую сумму более 100 млрд рублей, — доложил премьер. — В результате в 35 регионах страны формируются 45 туристических кластеров. Сейчас 1 рубль, который мы вкладываем в туризм, дает нам 5 рублей прибыли, а турпоток в 2017 году, по предварительным данным, превысил 56,5 млн поездок". Медведев добавил, что внутренние авиаперевозки в 2017 году оказались почти в два раза выше уровня 2011 года.
По оценке Медведева, у каждого должна быть возможность путешествовать, знакомиться с искусством. В том числе это будет способствовать самообразованию и расширению кругозора. Поэтому правительство помогает крупным культурным проектам и фестивалям, таким как «Золотая маска», где представлены спектакли практически из всех регионов, Чеховский, Пасхальный фестивали и другие. С той же интенсивностью развиваются гастрольные программы. Количество выставочных проектов с 2012 года увеличилось почти на половину. Посетителей музеев — практически на треть.
Премьер сообщил, что в селах и малых городах — вновь заработали дома культуры, муниципальные театры, открываются кинозалы. «Мы начали возрождать и детские театры, которые долгое время практически были забыты, — заключил Медведев. — В прокат выходят новые российские фильмы. Прошлогодние кассовые сборы от них впервые за долгое время превысили 13 млрд рублей. Это почти четверть (24,3%) кассовых сборов со всех фильмов».
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