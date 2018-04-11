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Туроператоры смогут сотрудничать с туристскими информационными центрами
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Туроператоры смогут сотрудничать с туристскими информационными центрами 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Теперь туристские информационные центры смогут сотрудничать не только с физлицами, но и с туроператорами и турагентствами. Соответствующий закон поддержал 11 апреля на пленарном заседании Совет Федерации.
Поправки вносятся в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности», их авторами выступила Мособлдума.
Информационно-туристический центр (ИТЦ) — это сервисная служба, которая предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте. ИТЦ могут также продавать билеты на местный общественный транспорт и раздавать карты, буклеты, торговать сувенирами, продукцией местных ремесленников.
По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина, центры финансируются из бюджета города, страны, из средств ассоциаций туризма. Иногда коммерческие информационно-туристические центры создаются на базе туроператоров. Но сейчас они обязаны информировать только физлиц. На практике же до 70 процентов услуг при этом центры оказывают юридическим лицам — туроператорам, региональным туристским центрам.
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